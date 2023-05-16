Япония увеличит поставки газа из России за счет «Арктик СПГ — 2» на 9% к 2026 году

Япония может увеличить поставки российского природного газа на два миллиона тонн к 2026 году за счет «Арктик СПГ — 2». Об этом заявил генеральный консул в Саппоро Сергей Марин в беседе с РИА Новости.
По его словам, консорциум в составе Mitsui & Co и японской национальной компании JOGMEC сохранили долю в проекте газопровода. Первая линия «Арктик СПГ — 2» должна быть запущена к концу 2023 года, а вторая и третья — в 2024 и 2026 годах.
«Если все пойдет по плану, то Япония добавит еще около двух миллионов тонн СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России», — сказал Марин, отметив, что это составит примерно 9% от общего импорта сжиженного газа.
Генеральный консул подчеркнул, что Япония продолжает сотрудничество с Россией в тех областях, которые представляют для страны экономический интерес. Кроме энергетики, продолжает развиваться совместный рыбный промысел, добыча водорослей, фармацевтика и медицина.
Ранее RT сообщал, что страны G7 объявят о новых санкционных мерах против энергетического сектора России на саммите в Японии.