Япония увеличит поставки газа из России за счет «Арктик СПГ — 2» на 9% к 2026 году

По его словам, консорциум в составе Mitsui & Co и японской национальной компании JOGMEC сохранили долю в проекте газопровода. Первая линия «Арктик СПГ — 2» должна быть запущена к концу 2023 года, а вторая и третья — в 2024 и 2026 годах.