Программист Алексей Пажитнов назвал Илона Маска «некомпетентным» в вопросах политики

Создатель популярной видеоигры «Тетрис» Алексей Пажитнов назвал американского бизнесмена Илона Маска «непрофессионалом» в политической сфере. Работу предпринимателя он прокомментировал в беседе с журналистом Юрием Дюдем✱ (признан иноагентом в РФ).
По словам программиста, Маск некомпетентен в политике, поэтому в этой сфере нет смысла «его слушать».
«По-моему, парень симпатичный, но он какую-то чушь все время несет. То чушь говорит, то очень умные вещи. Не пойму я его. То, что он говорит по политике, тут он явно некомпетентный в этом вопросе человек, непрофессионал, поэтому что его слушать», — заявил геймдизайнер.
Отвечая на вопрос о космической деятельности предпринимателя, Пажитнов подчеркнул, что Маск является «человеком будущего», он разбирается в вопросах космоса. Он отметил, что это «здорово» — у него получается.
Ранее о возможностях Илона Маска на американских выборах в президенты высказался российский политолог Артур Демчук. По его словам, миллиардер часто делает громкие заявления по внешней и внутренней политике США для того, чтобы набрать политический вес.
✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами