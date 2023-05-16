Петербургский полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания для несовершеннолетних

По данным следствия, в ходе регулярных воспитательно-профилактических работ с несовершеннолетними правонарушителями полицейские выявили факт противоправных действий в отношении 14-летней девочки. Она сообщила, что один из воспитателей развращал ее на протяжении двух дней, а потом изнасиловал.