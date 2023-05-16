Петербургский полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания для несовершеннолетних

В отношении полицейского, работавшего воспитателем в ЦВС для несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
По данным следствия, в ходе регулярных воспитательно-профилактических работ с несовершеннолетними правонарушителями полицейские выявили факт противоправных действий в отношении 14-летней девочки. Она сообщила, что один из воспитателей развращал ее на протяжении двух дней, а потом изнасиловал.
Оперативники проверили данную информацию и задержали 36-летнего старшего лейтенанта полиции. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту развращения несовершеннолетней. Насильнику может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее пьяный полицейский был задержан за нападение на несовершеннолетнюю девушку и угрозы в ее адрес. Отмечается, что 22-летний младший сержант был в состоянии алкогольного опьянения.