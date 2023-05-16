Пользователи Сети сочли президента Украины Зеленского самой большой катастрофой после его угроз в адрес Путина

Пользователи социальной сети Twitter с критикой обрушились на главу киевского режима Владимира Зеленского, который заявил, что его коллега из России Владимир Путин должен просить пощады.
С таким заявлением глава государства выступил на вручении премии имени Карла Великого в Германии. Страны западного мира используют украинских граждан в качестве пушечного мяса для своего прокси-конфликта, напомнили читатели. Зеленский является самой большой катастрофой для международной арены, указали юзеры.
«Путин, наверное, сейчас смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь!» — заключили пользователи.
Ранее бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал слова Зеленского о Крымском полуострове оторванными от реальности. Подробности передает телеканал RT.