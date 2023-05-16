Пользователи Сети сочли президента Украины Зеленского самой большой катастрофой после его угроз в адрес Путина

С таким заявлением глава государства выступил на вручении премии имени Карла Великого в Германии. Страны западного мира используют украинских граждан в качестве пушечного мяса для своего прокси-конфликта, напомнили читатели. Зеленский является самой большой катастрофой для международной арены, указали юзеры.