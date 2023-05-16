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ВС России 16 мая нанесли массированный удар по киевским военным объектам

Армия
ВС России 16 мая нанесли массированный удар по киевским военным объектам

Российские военные 16 мая нанесли по военным объектам в Киеве самый массированный удар. В результате в Святошинском районе украинской столицы начался крупный пожар.

Киевские военные объекты были атакованы при помощи ракет «Кинжал» и «Калибр». Об этом сообщает Telegram-канал «Русская весна».

«Поражен военный объект врага — вероятно, ПВО», — сообщают авторы.

Ранее появилась информация, что ВС РФ впервые удалось совершить перехват дальнобойной крылатой ракеты Storm Shadow британско-французского производства, которые были поставлены киевскому режиму из Лондона. По информации RT, военный эксперт Алексей Леонков назвал такой вид вооружений уязвимым для российских ЗРК.
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