ВС России 16 мая нанесли массированный удар по киевским военным объектам

Ранее появилась информация, что ВС РФ впервые удалось совершить перехват дальнобойной крылатой ракеты Storm Shadow британско-французского производства, которые были поставлены киевскому режиму из Лондона. По информации RT, военный эксперт Алексей Леонков назвал такой вид вооружений уязвимым для российских ЗРК.