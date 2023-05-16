Ученого СО РАН Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене после выхода его статьи в иранском журнале

Научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев стал фигурантом уголовного дела по статье о госизмене. Его арестовали после выхода статьи в иранском журнале.
Информацией о задержании поделились в открытом письме сибирского отделения Академии наук. Там указали, что среди их сотрудников за последний год фигурантами уголовного дела по подозрению в госизмене стали три человека, среди которых и Звегинцев.
Меру пресечения в виде домашнего ареста ученому избрали примерно три недели назад. Основанием для расследования стала статья о газовой динамике. Стоит отметить, что перед выходом номера публикация прошла две экспертизы на предмет секретности.
Ранее в Крыму задержали мужчину по подозрению в совершении преступления по аналогичной статье. Злоумышленник поделился кадрами передвижения техники ВС РФ с чат-ботом украинского Telegram-канала.