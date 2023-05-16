СК расследует атаку украинских беспилотников на мирное население в Курской и Брянской областях

Следователи СК РФ начнут расследование преступлений вооруженных формирований Украины против мирного населения Курской и Брянской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в Суджанском районе Курской области. В результате взрыва пострадал водитель экскаватора, он доставлен в медучреждение для оказания помощи.
Также СК сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ сбила украинский беспилотник самолетного типа в Клинцах Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал, однако был поврежден балкон жилого дома. По указанным фактам проведут проверку, после чего будет выдана уголовно-правовая оценка этим происшествиям.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь временно исполняющего обязанности главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета. Об этом сообщает RT.