Экономический кризис заставляет жителей Аргентины искать еду и одежду на городских свалках

По данным местных СМИ, ежедневно на свалку в Лухане отправляются в поисках пропитания несколько сотен человек. В марте 2023 года уровень инфляции в стране превысил за 100%. Основные причины экономического кризиса, как утверждается, — сильнейшая в истории засуха и множественные лесные пожары, вызванные высокой температурой воздуха. Все это отрицательно сказывается на экспорте сельскохозяйственных культур.