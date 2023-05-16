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Экономический кризис заставляет жителей Аргентины искать еду и одежду на городских свалках

ФАН-ТВ

Девальвация аргентинского песо, вызванная сильнейшим экономическим кризисом, привела к росту цен на продукты питания. В связи с этим у многих местных жителей попросту не осталось другого выхода, кроме как искать еду и одежду среди отходов.

Жительница аргентинского города Лухан рассказала, что ей перестало хватать заработанных денег на то, чтобы прокормить семью, поскольку цены в магазинах растут каждый день.

«Сегодня, к сожалению, в Аргентине мы вынуждены питаться отходами. Это так и есть. Мне тяжело и больно это говорить, но оно действительно так», — призналась Карина Вега.
Экономический кризис заставляет жителей Аргентины искать еду и одежду на городских свалках

По данным местных СМИ, ежедневно на свалку в Лухане отправляются в поисках пропитания несколько сотен человек. В марте 2023 года уровень инфляции в стране превысил за 100%. Основные причины экономического кризиса, как утверждается, — сильнейшая в истории засуха и множественные лесные пожары, вызванные высокой температурой воздуха. Все это отрицательно сказывается на экспорте сельскохозяйственных культур.

Согласно официальным данным, в 2022 году около 40% населения страны жили за чертой бедности, при этом 8% граждан Аргентины живут в крайней нищете, не имея возможности позволить себе жилье или еду.
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