МЧС Казахстана привело в готовность приграничные силы на случай обострения пожароопасной ситуации в России

Первый вице-министр по ЧС Казахстана Ибрагим Кульшимбаев во время заседания правительства заявил о том, что ведомство сформировало группировку сил и средств на случай обострения пожароопасной ситуации на границе с РФ.
Кульшимбаев подчеркнул, что ситуация на указанном участке в данный момент находится под контролем МЧС. По его словам, казахстанская сторона уже привела в готовность группировку, в которую входят 247 человек личного состава, 46 единиц пожарной автотехники, два воздушных борта с водосливными устройствами.
Также в ходе заседания вице-министр заявил о том, что в предстоящий пожароопасный период температура в среднем составит +25℃. А в южной, восточной и западной частях Казахстана прогнозируется дефицит осадков с повышением температуры до +30℃.
С начала года уже зарегистрировано 122 лесных пожара. В республике зарегистрировано 14 случаев перехода пламени с сухой травы на дома людей.
Ранее пожар произошел в Новой Зеландии. Из-за возгорания в городе Веллингтон в хостеле погибли шесть человек.