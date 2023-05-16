МЧС Казахстана привело в готовность приграничные силы на случай обострения пожароопасной ситуации в России

Кульшимбаев подчеркнул, что ситуация на указанном участке в данный момент находится под контролем МЧС. По его словам, казахстанская сторона уже привела в готовность группировку, в которую входят 247 человек личного состава, 46 единиц пожарной автотехники, два воздушных борта с водосливными устройствами.