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Ранее судимого мужчину задержали за изнасилование 11-летней девочки на проспекте Металлистов в Петербурге

Происшествия
Ранее судимого мужчину задержали за изнасилование 11-летней девочки на проспекте Металлистов в Петербурге

Безработный петербуржец 1980 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне, 15 мая, в 21 отдел полиции Калининского района позвонила женщина. Она сообщила, что 14 мая 43-летний Анон Б., проживающий на проспекте Металлистов 87-29, находясь по месту жительства, совершил насильственные действия в отношении ее дочери 2012 года рождения.

В тот же день злоумышленник был задержан. Оказалось, мужчина был ранее судим за превышение должностных полномочий, с лишением свободы на три года условно.

В отношении Анона Б. было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4, статьи 132 УК РФ. Сегодня, 16 мая, насильник был помещен в изолятор временного содержания.

Стоит отметить, что ранее Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении 36-летнего дальнобойщика за смертельное избиение коллеги.
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