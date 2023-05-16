Ранее судимого мужчину задержали за изнасилование 11-летней девочки на проспекте Металлистов в Петербурге

Безработный петербуржец 1980 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Накануне, 15 мая, в 21 отдел полиции Калининского района позвонила женщина. Она сообщила, что 14 мая 43-летний Анон Б., проживающий на проспекте Металлистов 87-29, находясь по месту жительства, совершил насильственные действия в отношении ее дочери 2012 года рождения.
В тот же день злоумышленник был задержан. Оказалось, мужчина был ранее судим за превышение должностных полномочий, с лишением свободы на три года условно.
В отношении Анона Б. было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4, статьи 132 УК РФ. Сегодня, 16 мая, насильник был помещен в изолятор временного содержания.
Стоит отметить, что ранее Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении 36-летнего дальнобойщика за смертельное избиение коллеги.