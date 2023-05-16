Иркутского дальнобойщика приговорили к 5,5 годам колонии за смертельное избиение коллеги

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении 36-летнего дальнобойщика за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
Летом 2022 года между двумя дальнобойщиками произошел конфликт в салоне большегруза. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения забил насмерть 50-летнего коллегу. В результате полученных травм пострадавший скончался.
Впоследствии злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд приговорил 36-летнего мужчину к 5,5 года колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Ранее полиция задержала семью из семи человек за избиение двух правоохранителей в Ингушетии. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении органов власти.