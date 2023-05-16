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«Он оторван от реальности»: в бундестаге прокомментировали заявления Зеленского о Крыме

Политика
«Он оторван от реальности»: в бундестаге прокомментировали заявления Зеленского о Крыме

Бывший депутат бундестага ФРГ, член правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского об ужасном положении дел в Крыму являются оторванными от реальности. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Крыму ничего не осталось — ни развития, ни туризма, ни экономики. Он считает, что полуостров придется долго восстанавливать, а без участия Украины такое невозможно. Украинский лидер назвал крымчан «украинцами», добавив, что они все против российской стороны.

«Заявление Зеленского оторвано от реальности. Достаточно взять статистику и будет понятно, сколько вложено в Крым и построено за последние девять лет», — прокомментировал член немецкой партии Гердт и добавил, что Украина не вложилась и малой доли из всего сделанного.

По словам Вальдемара Гердта, в России сейчас Крым переживает свое развитие, включая инфраструктурный. Когда полуостров входил в состав Украины, он финансировался по остаточному принципу.

Ранее решение Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Украине назвали «самоубийством» во Франции.
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