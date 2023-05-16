«Он оторван от реальности»: в бундестаге прокомментировали заявления Зеленского о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Крыму ничего не осталось — ни развития, ни туризма, ни экономики. Он считает, что полуостров придется долго восстанавливать, а без участия Украины такое невозможно. Украинский лидер назвал крымчан «украинцами», добавив, что они все против российской стороны.