Полиция задержала в Подмосковье троих «садовников», выращивавших наркотики

Как пишет издание «Вести Подмосковья», наркотики культивировались в частных домах в деревне Расловлево и в селе Конобеево под Воскресенском. Здесь были построены специальные парники, оснащенные тепловыми лампами, складировались семена запрещенных растений и готовая продукция в 9 мешках и 48 пакетах.