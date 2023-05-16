Полиция задержала в Подмосковье троих «садовников», выращивавших наркотики

Работники управления по борьбе с наркотиками вместе с правоохранителями из подмосковного Воскресенска и при помощи ОСН «Гром» задержали группу из троих человек, которая на территории региона занималась выращиванием запрещенных растений.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», наркотики культивировались в частных домах в деревне Расловлево и в селе Конобеево под Воскресенском. Здесь были построены специальные парники, оснащенные тепловыми лампами, складировались семена запрещенных растений и готовая продукция в 9 мешках и 48 пакетах.
Кроме того, полицейские нашли целую плантацию этого же растения, состоящую из 110 кустов. Экспертиза показала, что все изъятое у «садоводов» является наркосодержащим органическим веществом растительного происхождения.
Двоих правонарушителей отправили в СИЗО, а с третьего взяли подписку о невыезде. В отношении всех злоумышленников возбудили уголовное дело по ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.