Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов заявил, что у программистов в России «нет никакой перспективы»

Советский и американский программист, создатель популярной видеоигры «Тетрис» Алексей Пажитнов посоветовал разработчикам уехать из России, поскольку в настоящий момент у них «нет никаких перспектив».
В интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в РФ) геймдизайнер отметил, что развиваться отечественным специалистам мешают западные санкции против страны.
«Надо нестись со всех ног сейчас из этого места. Там совсем ничего не светит. А уж с современными санкциями, это как бы вообще безнадежно, никакой перспективы: ни жизненной, ни карьерной», — заявил Пажитнов.
Следует отметить, что ранее сервис «Авито. Работа» обнародовал самые высокооплачиваемые вакансии в Санкт-Петербурге в 2023 году. Должность программиста 1С входит в список востребованных профессий.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами