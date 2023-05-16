Девушка за рулем Mitsubishi Lancer сбила девятиклассника на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Девушка, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, сбила учащегося девятого класса на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге. Школьник пересекал дорогу на велосипеде.
Несовершеннолетний решил перейти на другую сторону на мигающий зеленый сигнал светофора, не слезая с транспортного средства. Движение мальчик завершал уже на красный. Девушка в тот момент двигалась на разрешающий сигнал и не заметила школьника — она наехала на подростка.
В результате наезда автомобиля девятиклассник получил перелом берцовой кости, на его теле также обнаружили ушибы и ссадины, передает 78.ru. Школьника доставили в больницу.
Ранее сообщалось об аварии на 90-м км КАД. Среди пострадавших оказался месячный ребенок.