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Девушка за рулем Mitsubishi Lancer сбила девятиклассника на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Происшествия
Девушка за рулем Mitsubishi Lancer сбила девятиклассника на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Девушка, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, сбила учащегося девятого класса на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге. Школьник пересекал дорогу на велосипеде.

Несовершеннолетний решил перейти на другую сторону на мигающий зеленый сигнал светофора, не слезая с транспортного средства. Движение мальчик завершал уже на красный. Девушка в тот момент двигалась на разрешающий сигнал и не заметила школьника — она наехала на подростка.

В результате наезда автомобиля девятиклассник получил перелом берцовой кости, на его теле также обнаружили ушибы и ссадины, передает 78.ru. Школьника доставили в больницу.

Ранее сообщалось об аварии на 90-м км КАД. Среди пострадавших оказался месячный ребенок.
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