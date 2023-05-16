Девушка за рулем Mitsubishi Lancer сбила девятиклассника на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Несовершеннолетний решил перейти на другую сторону на мигающий зеленый сигнал светофора, не слезая с транспортного средства. Движение мальчик завершал уже на красный. Девушка в тот момент двигалась на разрешающий сигнал и не заметила школьника — она наехала на подростка.