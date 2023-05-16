Полиция и Росгвардия ликвидировали интим-салон в Хабаровске

Интим-салон с баром, джакузи, массажными кушетками и отдельными комнатами с кроватью, открылся в Хабаровске под видом SPA. Заведение создал 37-летний предприниматель, сообщает пресс-служба МВД,
Выяснилось, что у хозяина нелегального салона были достаточно суровые требования к сотрудницам. Работниц штрафовали за «плохое настроение» и критику руководства. Их трудовые книжки и должностные инструкции попали в руки правоохранительным органам.
Сотрудники хабаровской полиции в сотрудничестве с Росгвардией обнаружили и ликвидировали притон. Они изъяли финансовую документацию и отчеты, написанные от руки, которые подтверждают нелегальность бизнеса.
Владелец салона, организовавший заведение, теперь является фигурантом дела по статье о сутенерстве. Следственные органы проводят расследование по уголовному делу.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 24-летний молодой человек перевел мошенникам 350 тысяч рублей, пытаясь приобрести интимную услугу.