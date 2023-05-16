Сенатор Цеков предложил официально отменить передачу Крыма Украинской ССР

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР и РСФСР должно быть отменено на официальном уровне. Он считает, что это пресечет спекуляции по поводу статуса полуострова.