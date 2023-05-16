Сенатор Цеков предложил официально отменить передачу Крыма Украинской ССР

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР и РСФСР должно быть отменено на официальном уровне. Он считает, что это пресечет спекуляции по поводу статуса полуострова.
«С учетом той лжи, которая исходит от государственных лиц Украины нужно официально отменять это решение. Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право», — сказал РИА Новости сенатор.
Член Совфеда отметил, что жители Крыма задолго до воссоединения в 2014 году говорили о несправедливости решения руководства СССР.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва не смог дать четкий ответ на вопрос о принадлежности Крыма.