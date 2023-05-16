Что мешает обеспечить продовольственную безопасность России, обсудят в «Патриоте»

По итогам 2022 года товарооборот продукции АПК между Россией и странами-участниками ШОС вырос почти на 40%. Об этом сегодня сообщил заместитель Министра сельского хозяйства России Сергей Левин на совещании министров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам сельского хозяйства.
Однако дальнейшему развитию агросектора России мешает кадровый дефицит и низкое качество отечественной сельскохозяйственной техники.
Как решать кадровую проблему в отрасли? Могут ли женщины заменить мужчин в сельском хозяйстве? Почему фермеры не работают на экспорт даже в Казахстан? Когда Россия перестанет зависеть от поставок семян свеклы, кукурузы, сои, рапса из-за рубежа? Что дает нашему агросектору торговый обмен с Китаем?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «Агропак с Михаилом Шкондой» ответит президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. Гость программы глава фермерского хозяйства, директор центра семеноводства, победительница Всероссийского конкурса красоты Наталья Анушкевич.
Эфир пройдет 16 мая, во вторник, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
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