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Что мешает обеспечить продовольственную безопасность России, обсудят в «Патриоте»

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Что мешает обеспечить продовольственную безопасность России, обсудят в «Патриоте»

По итогам 2022 года товарооборот продукции АПК между Россией и странами-участниками ШОС вырос почти на 40%. Об этом сегодня сообщил заместитель Министра сельского хозяйства России Сергей Левин на совещании министров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам сельского хозяйства.

Однако дальнейшему развитию агросектора России мешает кадровый дефицит и низкое качество отечественной сельскохозяйственной техники.

Как решать кадровую проблему в отрасли? Могут ли женщины заменить мужчин в сельском хозяйстве? Почему фермеры не работают на экспорт даже в Казахстан? Когда Россия перестанет зависеть от поставок семян свеклы, кукурузы, сои, рапса из-за рубежа? Что дает нашему агросектору торговый обмен с Китаем?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «Агропак с Михаилом Шкондой» ответит президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. Гость программы глава фермерского хозяйства, директор центра семеноводства, победительница Всероссийского конкурса красоты Наталья Анушкевич.

Эфир пройдет 16 мая, во вторник, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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