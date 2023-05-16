Что мешает обеспечить продовольственную безопасность России, обсудят в «Патриоте»

Как решать кадровую проблему в отрасли? Могут ли женщины заменить мужчин в сельском хозяйстве? Почему фермеры не работают на экспорт даже в Казахстан? Когда Россия перестанет зависеть от поставок семян свеклы, кукурузы, сои, рапса из-за рубежа? Что дает нашему агросектору торговый обмен с Китаем?