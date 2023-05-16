Как катастрофа на складе под Хмельницким повлияет на здоровье украинцев, обсудят в «Патриоте»

Поставки снарядов с сердечниками из обедненного урана привели к массированному заражению территории Украины еще до применения этих снарядов в артиллерийских системах. Напомним, в результате нарушений условий хранения снарядов с обедненным ураном, поставленных из Британии, в районе города Хмельницкий произошел взрыв мощностью 2-3 килотонны, а затем пожар, который ВСУ тушили автоматами.
Специалисты отметили рост радиационной активности в районе и опасность заражения территории токсичными солями тяжелых металлов.
Как катастрофа на складе под Хмельницким повлияет на здоровье украинцев? Убедительны ли заявления украинских пропагандистов в местных СМИ, что обедненный уран не опасен? Каковы были последствия применения НАТО снарядов с обедненным ураном в Югославии и Ираке? Как долго урановые оксиды будут опасны? Нужна ли эвакуация мирного населения с территорий, подвергшихся загрязнению? Несет ли ответственность Великобритания за последствия? Какие еще опасности из поставок НАТО поджидают украинцев – дефолианты, канцерогены? Каково психическое состояние украинского общества?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев;
- полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук;
- политолог, публицист, эксперт в области ядерных технологий Алексей Анпилогов.
Эфир состоится 16 мая, во вторник, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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