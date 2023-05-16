Как катастрофа на складе под Хмельницким повлияет на здоровье украинцев, обсудят в «Патриоте»

Как катастрофа на складе под Хмельницким повлияет на здоровье украинцев? Убедительны ли заявления украинских пропагандистов в местных СМИ, что обедненный уран не опасен? Каковы были последствия применения НАТО снарядов с обедненным ураном в Югославии и Ираке? Как долго урановые оксиды будут опасны? Нужна ли эвакуация мирного населения с территорий, подвергшихся загрязнению? Несет ли ответственность Великобритания за последствия? Какие еще опасности из поставок НАТО поджидают украинцев – дефолианты, канцерогены? Каково психическое состояние украинского общества?