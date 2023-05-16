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Как катастрофа на складе под Хмельницким повлияет на здоровье украинцев, обсудят в «Патриоте»

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Как катастрофа на складе под Хмельницким повлияет на здоровье украинцев, обсудят в «Патриоте»

Поставки снарядов с сердечниками из обедненного урана привели к массированному заражению территории Украины еще до применения этих снарядов в артиллерийских системах. Напомним, в результате нарушений условий хранения снарядов с обедненным ураном, поставленных из Британии, в районе города Хмельницкий произошел взрыв мощностью 2-3 килотонны, а затем пожар, который ВСУ тушили автоматами.

Специалисты отметили рост радиационной активности в районе и опасность заражения территории токсичными солями тяжелых металлов.

Как катастрофа на складе под Хмельницким повлияет на здоровье украинцев? Убедительны ли заявления украинских пропагандистов в местных СМИ, что обедненный уран не опасен? Каковы были последствия применения НАТО снарядов с обедненным ураном в Югославии и Ираке? Как долго урановые оксиды будут опасны? Нужна ли эвакуация мирного населения с территорий, подвергшихся загрязнению? Несет ли ответственность Великобритания за последствия? Какие еще опасности из поставок НАТО поджидают украинцев – дефолианты, канцерогены? Каково психическое состояние украинского общества?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

- военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев;

- полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук;

- политолог, публицист, эксперт в области ядерных технологий Алексей Анпилогов.

Эфир состоится 16 мая, во вторник, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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