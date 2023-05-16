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Замглавы МИД РФ Галузин заявил о готовности ряда центральноазиатских стран присоединиться к западным санкциям

Политика
Замглавы МИД РФ Галузин заявил о готовности ряда центральноазиатских стран присоединиться к западным санкциям

Ряд стран Централтной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин во время выступления на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дипломат рассказал, что некоторые партнеры из этого региона боятся рисков и давления со стороны Запада и уже дают понять о готовности присоединиться к ограничениям. При этом государства Центральной Азии высказывают общее настроение «несогласия» с односторонними экономическими ограничениями.

Замминистра подчеркнул, что России не диктует внешний курс своим партнерам, если это не идет вразрез со взаимными обязательствами государств. Он отметил, что эффект от разрушения связей с РФ может быть серьезнее, чем предположительные издержки от санкций.

Ранее сообщалось, что лидеры Большой семерки планируют ужесточить антироссийские санкции.
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