Замглавы МИД РФ Галузин заявил о готовности ряда центральноазиатских стран присоединиться к западным санкциям

Ряд стран Централтной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин во время выступления на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Дипломат рассказал, что некоторые партнеры из этого региона боятся рисков и давления со стороны Запада и уже дают понять о готовности присоединиться к ограничениям. При этом государства Центральной Азии высказывают общее настроение «несогласия» с односторонними экономическими ограничениями.
Замминистра подчеркнул, что России не диктует внешний курс своим партнерам, если это не идет вразрез со взаимными обязательствами государств. Он отметил, что эффект от разрушения связей с РФ может быть серьезнее, чем предположительные издержки от санкций.
Ранее сообщалось, что лидеры Большой семерки планируют ужесточить антироссийские санкции.