ЦРУ уличили в попытках вербовать россиян через соцсети

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов в очередной раз пытается вербовать россиян в интернете. В этот раз через Telegram.
В ЦРУ создали канал, где разместили пропагандистское видео на русском языке, из которого следует, что спецслужбу интересует информация об «экономике или высшем руководстве» РФ.
В другом посте сотрудники спецслужбы написали, что «впервые устанавливают присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ».
Как удалось узнать CNN, причастные к этому проекту сотрудники заявили, что хотят получить от россиян «информацию, в которой нуждаются США».
В мае прошлого года газета Washington Post со ссылкой на официальные лица писала, что ЦРУ опубликовало в социальных сетях инструкции на русском языке, по которым можно тайно связаться с американской разведкой и передать ей секретную информацию о России.
Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев ранее предупреждал, что эти действия подпадают под уголовную квалификацию.
Ранее бывший аналитик ЦРУ предсказал побег Владимира Зеленского с Украины.