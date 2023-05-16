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Туристов из РФ предупредили о рисках антироссийских провокаций в Турции

Политика
Туристов из РФ предупредили о рисках антироссийских провокаций в Турции

В Турции напряжение после первого тура президентских выборов увеличивается. Общество крайне поляризовано. Об этом сообщает «Московский Комсомолец»

В течение двух недель россиян, находящихся в Турции, просят соблюдать бдительность, чтобы не попасть под горячую руку двух противоборствующих сторон. Перечислим основные советы гражданам России.

В течение двух недель не стоит ехать в Турцию из-за угрожающих опасностей. Сейчас противники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на улицах выкрикивают антироссийские лозунги о вмешательстве России в президентских выборах.

Также на данный момент продолжаются перебои в авиасообщении между Россией и Турцией несмотря на отсутствие единого повода — каждый авиаперевозчик ссылается на технические причины.

Эксперты рассказали, что авиалайнеры, направляющиеся из Турции в РФ, с 13 по 15 мая сталкивались с разными проблемами. В 80% случаев рейсы были отменены. На данный момент ситуация с авиарейсами восстанавливается.

Сейчас россиянам не советуют ездить в Стамбул, Анкару и Измир, а также пострадавшие от землетрясения регионы.

Ранее политолог Сергей Простаков спрогнозировал в Турции повторение сценария «цветной революции».
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