Туристов из РФ предупредили о рисках антироссийских провокаций в Турции

В Турции напряжение после первого тура президентских выборов увеличивается. Общество крайне поляризовано. Об этом сообщает «Московский Комсомолец»
В течение двух недель россиян, находящихся в Турции, просят соблюдать бдительность, чтобы не попасть под горячую руку двух противоборствующих сторон. Перечислим основные советы гражданам России.
В течение двух недель не стоит ехать в Турцию из-за угрожающих опасностей. Сейчас противники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на улицах выкрикивают антироссийские лозунги о вмешательстве России в президентских выборах.
Также на данный момент продолжаются перебои в авиасообщении между Россией и Турцией несмотря на отсутствие единого повода — каждый авиаперевозчик ссылается на технические причины.
Эксперты рассказали, что авиалайнеры, направляющиеся из Турции в РФ, с 13 по 15 мая сталкивались с разными проблемами. В 80% случаев рейсы были отменены. На данный момент ситуация с авиарейсами восстанавливается.
Сейчас россиянам не советуют ездить в Стамбул, Анкару и Измир, а также пострадавшие от землетрясения регионы.
Ранее политолог Сергей Простаков спрогнозировал в Турции повторение сценария «цветной революции».