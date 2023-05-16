Эксперт рассказал, что плесень из кофеварки или кулера может привести к раку печени

Журналист рассказал, что очагом развития плесени чаще всего становятся бытовые приборы, в которых есть отделение для воды. В том числе, это могут быть кофеварка или кулер. При попадании грибка в пищу или воду, которую употребляет человек, токсины могут вызвать рак печени.