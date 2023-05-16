Эксперт рассказал, что плесень из кофеварки или кулера может привести к раку печени

Плесень и микробы, провоцирующие онкологические заболевания, часто могут размножаться на кухонных приборах, внутри кофеварки или кулера. О том, как избежать попадание токсинов в пищу и воду рассказал в интервью радио Sputnik телеведущий Сергей Малоземов.
«Продукты, на которых поселилась плесень, начинают накапливать токсины из этого грибка – микотоксины», — объяснил телеведущий.
Журналист рассказал, что очагом развития плесени чаще всего становятся бытовые приборы, в которых есть отделение для воды. В том числе, это могут быть кофеварка или кулер. При попадании грибка в пищу или воду, которую употребляет человек, токсины могут вызвать рак печени.
Чтобы избежать развития микроорганизмов, воду из емкостей, где она подолгу хранится, необходимо часто менять. Саму емкость нужно тщательно промывать. Оставлять жидкость в чайнике или кофеварке на несколько дней не стоит.
Ранее онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, что выращенные с помощью азотных удобрений картофель и морковь могут стать причиной развития рака.