Военкор Симонов показал репортаж с Пригожиным прямиком с передовых позиций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Журналист в начале ролика проинформировал, что выдвинулся на передовые позиции ЧВК «Вагнер» в западных районах Бахмута, где находится так называемое «гнездо». Он оценил обстановку на месте, узнал планы бойцов на день и «встретился с очень загадочным иностранцем».