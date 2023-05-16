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Военкор Симонов показал репортаж с Пригожиным прямиком с передовых позиций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Общество
Военкор Симонов показал репортаж с Пригожиным прямиком с передовых позиций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Военный корреспондент Александр Симонов снял репортаж с передовой в Бахмуте. Он работал на месте в ночь с 15 на 16 мая вместе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Кадры публикует пресс-служба предпринимателя в Telegram.

Журналист в начале ролика проинформировал, что выдвинулся на передовые позиции ЧВК «Вагнер» в западных районах Бахмута, где находится так называемое «гнездо». Он оценил обстановку на месте, узнал планы бойцов на день и «встретился с очень загадочным иностранцем».

Видео началось с прямого включения – украинские военные обстреляли здание, которое находилось рядом со штурмовиками. Как позже показал Симонов, дом был полностью разрушен прилетом.

Пригожин провел военкора по занятым территориям и показал труп гражданина США. Согласно документам, ветерана боевых действий звали Николасом.

«Мы его передадим Соединенным Штатам Америки, положим в гроб, накроем американским флагом с уважением. Потому что он умер не в постели дедушкой, а на войне. Вероятнее всего, достойно. Когда он отходил, то отстреливался. Погиб в бою», – отметил Пригожин.

Атаки продолжались в течение всей ночи. Как рассказал один из бойцов во время обстрелов, до окраины города осталось около 300 метров. Украинским войскам практически негде крепиться, для этого осталось примерно десять домов.

Уже в штабе Пригожин оценил ситуацию, демонстрируя продвижение ЧВК «Вагнер» на карте. По его словам, под контролем противника осталось немного многоэтажек совсем на окраине города и кусочек частного сектора на юго-западе.

«Сейчас мы нашего американца вот отсюда вытащили. Но сопротивление ожесточенное, в любом случае они тут еще бодаются как могут», – рассказал Пригожин.

Боец, с которым основатель ЧВК «Вагнер» вел беседу, добавил, что за день штурмовики смогли эвакуировать 21 мирного жителя. Этот процесс ведется тяжело, потому что приходится работать под обстрелами.
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