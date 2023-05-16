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Киевские власти заявили об «исключительной плотности» ночной атаки на столицу

Украина
Киевские власти заявили об «исключительной плотности» ночной атаки на столицу

Россия совершила 16 мая ночью комплексную атаку на Киев по разным направлениям с применением беспилотников, крылатых ракет и ракет баллистического типа. Об этом заявил глава Киевской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

С его слов, атака была атака исключительной по своей плотности. За короткий промежуток времени было выпущено максимальное количество атакующих ракет.

Представитель киевских властей заявил, что большинство целей якобы было обнаружено и уничтожено в воздушном пространстве украинской столицы.

В пяти районах города зафиксировано падение обломков, есть небольшие повреждения, рассказал он.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что в Киеве уже понимают, что Украина движется «прямиком в ад».
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