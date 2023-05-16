Киевские власти заявили об «исключительной плотности» ночной атаки на столицу

Россия совершила 16 мая ночью комплексную атаку на Киев по разным направлениям с применением беспилотников, крылатых ракет и ракет баллистического типа. Об этом заявил глава Киевской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.
С его слов, атака была атака исключительной по своей плотности. За короткий промежуток времени было выпущено максимальное количество атакующих ракет.
Представитель киевских властей заявил, что большинство целей якобы было обнаружено и уничтожено в воздушном пространстве украинской столицы.
В пяти районах города зафиксировано падение обломков, есть небольшие повреждения, рассказал он.
Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что в Киеве уже понимают, что Украина движется «прямиком в ад».