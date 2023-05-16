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«Меня на нее подсадили»: создатель «Тетриса» рассказал о своей игровой зависимости от «World of Warcraft»

Общество
«Меня на нее подсадили»: создатель «Тетриса» рассказал о своей игровой зависимости от «World of Warcraft»

Разработчик и создатель одной из самых популярных в истории видеоигр «Тетрис» Алексей Пажитнов столкнулся с игровой зависимостью. О своем опыте в «World of Warcraft» геймдизйнер рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в РФ).

«Прошел практически все возможные миссии, так это меня интересовало. Потом я просто подсел, как говорят», — поделился воспоминаниями программист.

Советский разработчик объяснил, что достаточно холодно относится к компьютерным играм. Он признался, что не отслеживает «большие тайтлы», а большинство видеоигр «прошли мимо» него. Тем не менее на «World of Warcraft» его «подсадили».

Программист быстро заинтересовался игрой и долгое время был от нее зависим. Как отмечает Пажитнов, его интерес к игре пропал только после того, как разработчики «испортили игру».

Ранее сообщалось, что компьютерные игры не вредят зрению, а наоборот, помогают в улучшении способностей мозга. Глаза опытных геймеров в полтора раза лучше улавливают контраст и различают цвета.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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