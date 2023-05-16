Невозможно откатить процесс вспять: в США рассказали о причинах бесконечных переносов контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины не начинают контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков. Об этом написал генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
Военный эксперт считает, что наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также надежных линий снабжения.
«Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки», — написал Херлинг в Washington Post.
По его словам, контрнаступление связано с большими рисками. Если бойцам ВСУ прикажут пойти вперед, то «отозвать их уже будет невозможно».
Даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника это стало бы серьезным вызовом, резюмировал американский генерал.
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