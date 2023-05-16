Россия стала вторым после Китая крупнейшим экспортером товаров в Индию

Россия в первом квартале текущего года экспортировала в Индию продукции на 15,5 миллиардов долларов, впервые став вторым крупнейшим поставщиком.
Такой вывод сделало издание РИА Новости после анализа данных министерства торговли и промышленности Индии.
По статистике ведомства, экспорт из России в Индию в январе-марте текущего года вырос в 4,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это позволило стране стать вторым крупнейшим направлением для индийских закупок. Также это стало наибольшим квартальным показателем в истории.
Однако главным поставщиком товаров в Индию остается Китай. Хотя его продажи за первый квартал сократились на 15,4% — до 22,6 миллиарда долларов.
Третье место занимают ОАЭ с показателем в 12,7 миллиарда.
В то же время экспорт из Индии в Россию вырос на 33% — до почти 950 миллионов долларов. Товарооборот двух стран увеличился в 4,1 раза — до 16,45 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что экспорт российских пиломатериалов снизился на 20,9% по итогам первого квартала 2023 года.