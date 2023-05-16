Россия стала вторым после Китая крупнейшим экспортером товаров в Индию

По статистике ведомства, экспорт из России в Индию в январе-марте текущего года вырос в 4,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это позволило стране стать вторым крупнейшим направлением для индийских закупок. Также это стало наибольшим квартальным показателем в истории.