Украинский беспилотник атаковал город Клинцы в Брянской области

Странная активность в городе началась в 4:20 утра по местному времени. Жителей города разбудил гул пролетающих беспилотников. Многие горожане видели вспышки и звуки взрыва. Спустя 15 минут все повторилась. Очевидцы снова сообщили о звуках пролетающих БПЛА в сторону города Сураж.