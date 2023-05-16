Украинский беспилотник атаковал город Клинцы в Брянской области

Жители города Клинцы Брянской области проснулись во вторник от звуков беспилотников и работы ПВО. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что был сбит украинский дрон.
Странная активность в городе началась в 4:20 утра по местному времени. Жителей города разбудил гул пролетающих беспилотников. Многие горожане видели вспышки и звуки взрыва. Спустя 15 минут все повторилась. Очевидцы снова сообщили о звуках пролетающих БПЛА в сторону города Сураж.
«Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор.
Глава региона добавил, что никто из жителей не пострадал. Был поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Брянской области подверглись нападению со стороны ВСУ. На служебный автомобиль правоохранительных органов украинские боевики сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА.