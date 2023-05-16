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Переговоры глав России и Турции могут быть «последней надеждой» зерновой сделки

Политика
Переговоры глав России и Турции могут быть «последней надеждой» зерновой сделки

Турецко-российские переговоры на высшем уровне могут стать последней надеждой, если дискуссии по зерновой сделке не принесут результата. Такое мнение высказал источник РИА Новости, знакомый с переговорным процессом.

«Да, наверное, это будет последней надеждой, тем этапом, когда уже будет предельно ясно, что переговоры (по продлению сроков действия сделки) зашли в тупик», — ответил собеседник на вопрос о вероятности переговоров на высшем уровне.

Дискуссии о продуктовой сделке пройдут на техническом уровне 18 мая, рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.
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