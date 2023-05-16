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США предрекли экономические потрясения вне зависимости от исхода будущих президентских выборов

Экономика
США предрекли экономические потрясения вне зависимости от исхода будущих президентских выборов

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что независимо от результатов предстоящих президентских выборов США ожидают экономические проблемы.

«К 2025 году у экономики США будут проблемы, кто бы ни стал президентом. Неважно, кто станет президентом, у США будут проблемы», — рассказал финансист в беседе с РИА Новости.

Роджерс считает, что нынешний американский лидер Джо Байден приложит все усилия, чтобы выиграть предстоящие президентские выборы. Но экономические трудности к моменту президентских выборов возрастут, из-за чего шансы нынешнего президента на переизбрание могут снизиться.

«Я подозреваю, что к ноябрю 2024 года ситуация в экономике станет плохой, и тогда он, вероятно, не будет переизбран. Я не знаю того точно. Но я знаю, что (Байден — ред.) потратит много денег в попытке добиться переизбрания — они всегда так делают», — прокомментировал экономист.

Ранее сообщалось, что нарастающая тенденция по отказу от американской валюты встревожила США.
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