США предрекли экономические потрясения вне зависимости от исхода будущих президентских выборов

Роджерс считает, что нынешний американский лидер Джо Байден приложит все усилия, чтобы выиграть предстоящие президентские выборы. Но экономические трудности к моменту президентских выборов возрастут, из-за чего шансы нынешнего президента на переизбрание могут снизиться.