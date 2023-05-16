США предрекли экономические потрясения вне зависимости от исхода будущих президентских выборов

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что независимо от результатов предстоящих президентских выборов США ожидают экономические проблемы.
«К 2025 году у экономики США будут проблемы, кто бы ни стал президентом. Неважно, кто станет президентом, у США будут проблемы», — рассказал финансист в беседе с РИА Новости.
Роджерс считает, что нынешний американский лидер Джо Байден приложит все усилия, чтобы выиграть предстоящие президентские выборы. Но экономические трудности к моменту президентских выборов возрастут, из-за чего шансы нынешнего президента на переизбрание могут снизиться.
«Я подозреваю, что к ноябрю 2024 года ситуация в экономике станет плохой, и тогда он, вероятно, не будет переизбран. Я не знаю того точно. Но я знаю, что (Байден — ред.) потратит много денег в попытке добиться переизбрания — они всегда так делают», — прокомментировал экономист.
Ранее сообщалось, что нарастающая тенденция по отказу от американской валюты встревожила США.