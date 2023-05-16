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В Преднистровье указали на растущую напряженность в отношениях с соседями

Политика
В Преднистровье указали на растущую напряженность в отношениях с соседями

Украина и Молдавия на фоне гибридной войны спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, заявил глава министерства государственной безопасности непризнанного ПМР Валерий Гебос.

«В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта», — сообщил Гебос.

По этой причине приднестровские органы безопасности вынуждены работать в усиленном режиме.

«Это борьба с экстремизмом, терроризмом, защита государственной тайны и интересов государства, обеспечение информационной безопасности и охрана государственной границы», — глава министерства госбезопасности.

Ранее политолог Сергей Саблин рассказал, почему нападение ВСУ на Приднестровье будет объявлением войны Молдавии.
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