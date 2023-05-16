Глава МЧС Куренков прибыл в Тюменскую область для встречи с пострадавшими от природных пожаров

Куренков поблагодарил сотрудников МЧС, которые сражались с огнем в области. Он заявил, что пожарные будут поощрены за свой труд. Министр напомнил, что работа спасателей еще не закончена, так как в некоторых регионах страны все сохраняется высокий класс пожарной опасности.