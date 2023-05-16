Глава МЧС Куренков прибыл в Тюменскую область для встречи с пострадавшими от природных пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Тюменскую область, чтобы лично встретиться с пострадавшими от сильных природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Наша основная задача сейчас — помочь людям. В том числе оказать информационную поддержку», — заявил министр.
Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором глава МЧС встретился с жителями, пострадавшими от огня. Он отметил качественную работу команды регионального руководства. Моор сообщил, что выплаты погорельцам уже оформлены.
Куренков поблагодарил сотрудников МЧС, которые сражались с огнем в области. Он заявил, что пожарные будут поощрены за свой труд. Министр напомнил, что работа спасателей еще не закончена, так как в некоторых регионах страны все сохраняется высокий класс пожарной опасности.
Ранее сообщалось, что Куренков прибыл в Курган для оценки ситуации с природными пожарами в регионе.