Миллиардер Илон Маск запретил принимать новых сотрудников в Tesla без согласования с ним

Предприниматель Илон Маск потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в компанию. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на письмо бизнесмена, разосланное работникам Tesla по электронной почте.
Отмечается, что теперь вице-президенты обязаны еженедельно присылать Маску список запросов на прием в отдел.
«Никто не сможет присоединиться к Tesla, даже в качестве поставщика, пока вы не получите мое одобрение по электронной почте», — сказано в письме.
Маск объяснил такое нововведение желанием узнать, как ведется прием сотрудников в компанию.
Ряд сотрудников фирмы связывает такой подход со стремлением Маска больше времени уделять компании. Другие считают, что это «мягкая заморозка» процесса набора персонала.
Ранее американский предприниматель Илон Маск анонсировал создание «честного чат-бота».