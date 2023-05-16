Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Новая функция WhatsApp позволит устанавливать пароли на чаты

Технологии
Новая функция WhatsApp позволит устанавливать пароли на чаты

Пользователи смогут защитить свои личные переписки в мессенджере.

В WhatsApp появится новая функция «Закрытие чата», позволяющая защитить личные переписки паролем. На данный момент разработчики работают над ее внедрением.

В новой функции закрытый чат можно будет переместить в папку — для ее открытия потребуется специальный пароль.

«Чтобы открыть ее потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например, отпечаток пальца» — сообщает сервис в своем блоге.

Содержимое переписок из закрытых чатов не будут высвечиваться в уведомлениях, заявляет компания.

В ближайшее время закрытие чатов будет доступно на связанных устройствах. Вместо пароля от телефона можно будет использовать уникальный аутентификатор.

Ранее аналитик Шамиль Магомедов заявил о безопасности «перезарядки» для ноутбуков.
новые функции WhatsApp закрытие чата
Военкоры ФАН