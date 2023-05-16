Новая функция WhatsApp позволит устанавливать пароли на чаты

Пользователи смогут защитить свои личные переписки в мессенджере.
В WhatsApp появится новая функция «Закрытие чата», позволяющая защитить личные переписки паролем. На данный момент разработчики работают над ее внедрением.
В новой функции закрытый чат можно будет переместить в папку — для ее открытия потребуется специальный пароль.
«Чтобы открыть ее потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например, отпечаток пальца» — сообщает сервис в своем блоге.
Содержимое переписок из закрытых чатов не будут высвечиваться в уведомлениях, заявляет компания.
В ближайшее время закрытие чатов будет доступно на связанных устройствах. Вместо пароля от телефона можно будет использовать уникальный аутентификатор.
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