Известный в спортивных кругах футболист-любитель Михаил Цымбалюк, который участвовал в конфликте на стороне ВСУ, был ликвидирован в соне проведения специальной военной операции, сообщают Военкоры Русской Весны.
Цымбалюк был бомбардиром и играл за многие команды Ровенской области, до того, как присоединиться к боевикам. Он участвовал в различных футбольных соревнованиях области и Украины.
Ранее сообщалось, российские артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск ликвидировали опорные пункты противника с помощью расчетов беспилотников.