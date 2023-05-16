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РВ: Украинский футболист Михаил Цымбалюк погиб в зоне СВО

Армия
РВ: Украинский футболист Михаил Цымбалюк погиб в зоне СВО

Известный в спортивных кругах футболист-любитель Михаил Цымбалюк, который участвовал в конфликте на стороне ВСУ, был ликвидирован в соне проведения специальной военной операции, сообщают Военкоры Русской Весны.

Цымбалюк был бомбардиром и играл за многие команды Ровенской области, до того, как присоединиться к боевикам. Он участвовал в различных футбольных соревнованиях области и Украины.

Ранее сообщалось, российские артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск ликвидировали опорные пункты противника с помощью расчетов беспилотников.
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Военкоры ФАН