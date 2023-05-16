Новый бронеавтомобиль «Феникс» продемонстрируют на форуме «Армия-2023»

Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949», который после модификации назвали «Фениксом», может появиться на форуме «Армия-2023», сообщили в пресс-службе разработчика АО «Ремдизель».
Выставка намечена на период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке в парке «Патриот».
«Среди новинок на форуме "Армия-2023" планируем впервые представить полностью импортозамещенную версию бронеавтомобиля "Тайфун-К53949", получившую имя "Феникс"», — отметили в пресс-службе.
Корпус новой модификации адаптирован к серийному шасси. Это позволило снизить ее стоимость и увеличить темпы производства.
Модели К-53949 отличаются повышенной противоминной и баллистической защитой за счет комбинированной брони, а также обтекаемой конструкции корпуса и съемных противоминных поддонов.
Сиденья оснащены подвесной системой крепления к крыше и элементами энергопоглощения минного взрыва, ремнями безопасности и подголовниками для фиксации головы.
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