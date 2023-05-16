У зерновой сделки на сегодняшний день нет хороших перспектив

Положительных перспектив по продлению зерновой сделки пока не предвидится. Об этом сообщил РИА Новости источник знакомый с переговорами.
Как ранее сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся 18 мая.
«Это будут переговоры технических делегаций, которые в принципе с начала действия механизма ведутся постоянно. <...> Мне сложно сказать, что будет завтра. Возможно, удастся добиться прогресса», — отметил собеседник.
Отвечая на вопрос о перспективах зерновой сделки, источник сказал, что «радующих перспектив нет». По его словам, на переговорах, возможно, удастся договориться, но сегодня прогресса не видно.
При этом собеседник информационного агентства подчеркнул, что участники дискуссии хотят, чтобы зерновая сделка вновь начала работать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.