Актриса сериала «Каменская» Регина Разума скончалась в Латвии на 72-м году жизни

Советская и латвийская актриса Регина Разума, сыгравшая в российском сериале «Каменская», скончалась в воскресенье 14 мая на 72-м году жизни. О ее смерти сообщили в Новом Рижском театре, в котором актриса служила десятилетиями.
Разума сыграла в таких постановках, как «Чайка», «Портрет Дориана Грея», «Пылающая тьма». Последней для нее стала роль Эренстины в спектакле «Именинный торт».
«Персонажи, созданные Региной Разум, обладали необыкновенным интеллектом, в них всегда чувствовалось присутствие человеческой аристократии», — написали об артистке на сайте театра.
Причины смерти актрисы не сообщаются. У нее остались сын и трое внуков. Новый Рижский театр выразил сочувствие семье и объявил, что проведет церемонию прощание 22 мая.
Ранее сообщалось, что актер театра и кино Владимир Кузнецов, известный по ролям в фильмах «Битва за Москву», «В полосе прибоя», «Тихое следствие» скончался на 80-м году жизни.