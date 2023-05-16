В китайском городе Суйфэньхэ российские туристы устроили драку возле кафе «Аня и Соня»

В китайском городе Суйфэньхэ туристы из России решили устроить драку возле кафе «Аня и Соня». Об этом сообщают китайские СМИ.
По информации медиа, в какой-то момент возле кафе собралась толпа. Более десяти мужчин спровоцировали драку — махали кулаками, кричали и кидали друг друга на асфальт. Предполагают, что зачинатели драки родом из Приморского края.
Свидетели инцидента сняли на камеру происходящее. Некоторые пытались остановить дерущихся мужчин. Причина драки пока не ясна.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении подростков за нападение с киянкой на мужчину в Волгограде.