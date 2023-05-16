Актриса Виктория Тарасова объяснила желание Галкина оспорить статус иноагента желанием вернуться в Россию

Актриса Виктория Тарасова назвала причину, по которой пародист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) решил обжаловать свой статус.
Юморист 15 мая подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра иностранных агентов. Актриса театра и кино считает, что такое намерение Максима Галкина связано с желанием вернуться на родину.
«Он хочет вернуться обратно. Но, я думаю, Максим слишком много наговорил всяких гадостей. Мне кажется, возвращаться на родину в его случае просто стыдно», — заявила Тарасова «Московскому Комсомольцу».
По ее мнению, шоумена здесь все равно не примут, потому что слишком много всего было сказано, и со сцены в том числе. Сам Галкин пока никак не комментировал подачу иска в суд.
Ранее сообщалось, что продюсер Семен Слепаков✱ (признан иноагентом в РФ) и блогер Илья Варламов✱ (признан иноагентом в РФ) собираются обжаловать свой статус иноагента.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами