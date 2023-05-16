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Решение Макрона об увеличении военной помощи Украине назвали «самоубийством» во Франции

Политика
Решение Макрона об увеличении военной помощи Украине назвали «самоубийством» во Франции

Экс-европарламентарий, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ужаснулся решению президента Франции Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Украине. В Twitter (заблокирован в России) политик назвал подобную меру «самоубийственной» и «безумной».

«Это зло и самоубийство, и его нужно остановить», — заявил Филиппо в социальных сетях.

Лидер оппозиционной партии подчеркнул, что решению Макрона необходимо помешать, так оно «убийственно» для Франции и призвал депутатов, чтобы они «требовали голосования».

Политический деятель напомнил, что лидер страны принял решение об увеличении финансирования киевского режима, при том, что еще недавно в стране прошла пенсионная реформа, вызвавшая волну протестов, а глава государства заявлял об отсутствии средств для финансирования пенсий.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «о геополитическом поражении России» и «вассальной зависимости» от КНР.
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