Экс-европарламентарий, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ужаснулся решению президента Франции Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Украине. В Twitter (заблокирован в России) политик назвал подобную меру «самоубийственной» и «безумной».
«Это зло и самоубийство, и его нужно остановить», — заявил Филиппо в социальных сетях.
Лидер оппозиционной партии подчеркнул, что решению Макрона необходимо помешать, так оно «убийственно» для Франции и призвал депутатов, чтобы они «требовали голосования».
Политический деятель напомнил, что лидер страны принял решение об увеличении финансирования киевского режима, при том, что еще недавно в стране прошла пенсионная реформа, вызвавшая волну протестов, а глава государства заявлял об отсутствии средств для финансирования пенсий.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «о геополитическом поражении России» и «вассальной зависимости» от КНР.