Немецкие танкисты пожаловались на плохую обучаемость украинских военных

Начальник штаба Команды специальной подготовки Европейской учебной миссии полковник Хайко Диль рассказал, что украинским военным трудно дается обучение военной технике.
Подполковник добавил, что немецким военным приходится постоянно искать переводчиков.
«Надо переводить с немецкого на украинский, частично на русский. Для этого нужно большое количество переводчиков», — рассказал Диль.
Немецкий полковник отметил, что переводчики армии ФРГ не могут весь день ходить за украинцами, потому что у них достаточно своих дел.
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