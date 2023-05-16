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Межгосударственный авиационный комитет: летоать по России стало безопаснее

Общество
Межгосударственный авиационный комитет: летоать по России стало безопаснее

Статистика перелетов в России в 2022 году продемонстрировала высокий уровень безопасности. Эта информация опубликована в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает газета «Коммерсант».

«Безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года», — пишет издание.

По данным Межгосударственного авиационного комитета, в 2022 году зафиксировано 13 авиакатастроф, в результате которых погибли 24 человека. Все случаи произошли в малой региональной авиации.

Эксперты отмечают, что позитивные данные могут быть случайностью и не стоит успокаиваться и терять бдительность, так как авиабезопасность в РФ все еще отстает от мирового уровня и нуждается в усовершенствовании.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Азимут» совместно с грузинской Georgian Airways запускает перелеты в Грузию уже 16 мая.
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