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Global Times: Соединенные Штаты воздействуют на Европу в попытках ослабить Россию

Политика
Global Times: Соединенные Штаты воздействуют на Европу в попытках ослабить Россию

США воздействуют на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Киеву. Об этом написал военный эксперт из Китая Сун Чжунпин для Global Times.

По его мнению, США «похитили» Европу для ослабления России.

Страны стремятся оказать давление на Москву с помощью поставок оружия для ВСУ.

Как отметило издание, недавние визиты Владимира Зеленского в европейские страны говорят лишь о том, что украинский конфликт набирает обороты.

В свою очередь, Запад только раздувает конфликт на Украине. Автор призвал Вашингтон добиваться начала мирных переговоров и брать пример с Кремля.

Ранее политолог Сергей Магера сообщил, что Китай в любом случае поддержит Россию, а не проамериканскую Украину.
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