Визит Зеленского в Италию назвали «днем фейков и пропаганды»

Обозреватель обратила внимание, что во всех своих высказывания украинский лидер сводил ответы к обвинению России. Он подчеркивал, что украинский народ и солдаты ВСУ «на 100% поддерживают власть». При этом 11 оппозиционных партий на Украине были объявлены незаконными, три TV-канала, критикующих руководство страны, отключены, а в стране введено военное положение.