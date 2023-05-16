Визит Зеленского в Италию назвали «днем фейков и пропаганды»

День пропаганды и фейков прошел в Италии в честь визита украинского президента Владимира Зеленского в Рим. Об этом рассказала обозреватель Fatto Quotidiano Даниэла Раньери.
«Слух о том, что абсолютное большинство итальянцев против отправки оружия на Украину и надеется на переговоры, должен был прийти к правящим и последующим СМИ; поэтому в субботу, во время визита Зеленского в Рим, общественное и частное телевидение провели день высокоэффективной пропаганды», — пишет Раньери.
Автор рассказала, что журналисты, бравшие интервью у президента Украины, нарочно избегали острых тем и задавали ему «глупые вопросы». Реньери подчеркнула, что это явление напрямую противоречит «европейской свободе слова».
Обозреватель обратила внимание, что во всех своих высказывания украинский лидер сводил ответы к обвинению России. Он подчеркивал, что украинский народ и солдаты ВСУ «на 100% поддерживают власть». При этом 11 оппозиционных партий на Украине были объявлены незаконными, три TV-канала, критикующих руководство страны, отключены, а в стране введено военное положение.
Ранее Зеленский столкнулся с волной негатива и обвинением в коррупции на просторах Сети после того, как рассказал о результатах своего турне по европейским странам.