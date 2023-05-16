Российские военные заняли населенный пункт Масютовка в Харьковской области

Вооруженные силы РФ выбили украинских военных из села Масютовка в Харьковской области (купянское направление). Об этом сообщает «Русская Весна».
Село Масютовка находится в низине и почти полностью разрушено. На другом берегу реки Осклол находились части ВСУ, контролируя территорию артиллерией и пулеметами.
Пятеро российских солдат, перейдя реку, закидали гранатами позицию противника. Бойцы ВС РФ удерживали опорный пункт до подхода подкреплений.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли артиллерийский удар по скоплению ВСУ в районе Орехова в Запорожской области.