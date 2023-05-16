Постпред Китая в Совбезе ООН призвал создать условия для переговоров по Украине

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета безопасности всемирной организации, призвал мировое сообщество создать условия для продвижения переговоров по Украине.
По мнению китайского постпреда, пришло время осознать необходимость срочного решения кризиса.
«Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага. Нельзя ждать бесконечно возобновления диалога и переговоров <…> Всем сторонам следует создать условия для продвижения диалога и переговоров вместо подливания масла в огонь», — сказал Чжан Цзюнь.
По его словам, в вопросе Украины Китай всегда был на стороне мира. И все, что страна делает, нацелено на продвижение дипломатического урегулирования.
Ранее сообщалось, что Китай примет участие в мирных переговорах России и Украины.