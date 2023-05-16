В столице Новой Зеландии в результате пожара в хостеле погибли шесть человек

Более 30 человек числятся в качестве без вести пропавших, об этом сообщает новозеландская газета New Zealand Herald.
В городе Веллингтон из-за произошедшего пожара в хостеле погибли шесть человек.
Местные сотрудники полиции считают, что число погибших может увеличиться. Глава полиции Веллингтона Дина Сильвестра считает, что их количество не достигнет десяти.
Собеседник новозеландской газеты рассказал, что большинство жильцов хостела работают ночью, поэтому их не было в здании во время происшествия.
На месте пожара работают профильные службы. Причины возгорания не установлены.
Ранее сообщалось, что в Анталье на судостроительной верфи произошел пожар.