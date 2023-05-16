Сотрудники McDonald's в США покалечили 4-летнего ребенка куриными наггетсами

Суд присяжных в округе Бровард в США 11 мая вынес решение против ресторана McDonald's, после того, как 4-летняя девочка получила ожоги второй степени из-за слишком горячих куриных наггетсов.
В отношении ресторана был вынесен обвинительный приговор. На следующем заседании суд утвердит сумму компенсации, которую сеть должна будет выплатить родителям девочки. При этом в администрации McDonald's отказались признавать свою вину.
«Наши клиенты должны продолжать полагаться на McDonald's в соблюдении правил и процедур безопасного обслуживания куриных наггетсов», — заявили в компании.
Это уже не первый крупный скандал, в который попадает ресторан быстрого питания. У компании до этого возникали серьезные проблемы из-за использования детского труда. При проверке было выявлено более 300 несовершеннолетних сотрудников, включая 10-летних.
Ранее сообщалось, что днепропетровские призывники получили повестки прямо в очереди новой точки «Макдональдса».